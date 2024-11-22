Мэрия Казани вошла в топ-20 работодателей России и стала первой в Татарстане

Мэрия Казани продолжает укреплять свои позиции как один из лучших работодателей России. По итогам 2022 года администрация города вошла в топ-20 работодателей страны и заняла первое место в Татарстане. Об этом на XXXIV сессии Казанской городской думы рассказала директор казанского филиала HeadHunter Альбина Султанова.

По словам Султановой, мэрия активно развивает HR-бренд и внедряет современные подходы к управлению персоналом. Среди ключевых направлений кадровой работы — автоматизация процессов, повышение вовлеченности сотрудников и создание условий для профессионального роста. В 2022 году администрация города впервые подала заявку на участие в рейтинге российских работодателей и добилась высоких результатов.

Сотрудничество мэрии Казани и HeadHunter началось в январе 2022 года. Первая вакансия, опубликованная в рамках партнерства, набрала более 2 тысяч просмотров и 208 откликов за три недели. В августе того же года мэрия внедрила автоматизированную систему подбора сотрудников, что позволило упростить взаимодействие с бизнес-заказчиками внутри администрации.

В 2023 году мэрия продолжила развивать HR-бренд. Она провела вебинары для специалистов по кадрам, организовала мероприятия для вузов и образовательных организаций, а также подписала соглашение о сотрудничестве в рамках международного форума Kazan Digital Week. Завершающим событием года стал форум «Кадры снова решают все», который возглавил мэр Казани Ильсур Метшин.

Госпожа Султанова отметила, что высокий уровень вовлеченности команды мэрии и поддержка руководства стали ключевыми факторами успеха. В 2024 году администрация продолжила участвовать в федеральных и международных мероприятиях, таких как образовательные программы в «Сириусе», конференции в Красноярске и Екатеринбурге, а также рабочие встречи в московских офисах крупных компаний.

Анар Зейналов