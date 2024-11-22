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На одну опубликованную вакансию в Татарстане приходится 4 обновленных резюме

На одну опубликованную вакансию в Республике Татарстан в октябре текущего года приходилось всего лишь 4 обновленных резюме. Об этом сообщила директор казанского филиала HeadHunter Альбина Султанова во время заседания XXXIV сессии Казанской городской думы.

Согласно данным представленной презентации, в первые 9 месяцев 2023 года на одну опубликованную вакансию в республике приходилось от 3 до 3,8 обновленных резюме. «Если мы понимаем, что в Казани нет людей, значит, выходим за территорию Татарстана, ищем людей там»,— отметила Альбина Султанова.

Альбина Султанова также напомнила, что 79% татарстанцев думают об увольнении. Тремя основными причинами являются низкий уровень дохода, неэкологичная управленческая среда и некомфортные условия труда.

Директор казанского филиала HeadHunter добавила, что в 2023 году в России ожидается нехватка 1 млн 600 тыс. работников. По прогнозам, дефицит рабочей силы будет продолжать расти и к 2030 году может увеличиться до 2–4 млн человек.

Влас Северин

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