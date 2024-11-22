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Выдача автокредитов в Нижегородской области сократилась на 37,6%

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), выдача автокредитов в Нижегородской области в октябре 2024 года сократилась к сентябрю на 37,6%. В прошлом месяце банки выдали нижегородцам 3,2 тыс. займов на покупку машин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом в России автокредитование сократилось на 35%, до 110,6 тыс. займов. При этом к октябрю 2023 года показатель увеличился на 7,5%, до 102,9 тыс. единиц.

«После “рекордного” сентября, в октябре выдача упала более чем на треть. После введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании снижение темпов роста в данном сегменте стало очевидным. И во многом это связано именно с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В сравнении с прошлым годом темпы автокредитования сохраняются на достаточно высоком уровне: спрос поддерживают акции дистрибуторов и субсидирование процентных ставок от автопроизводителей, полагает господин Волков.

Владимир Зубарев

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