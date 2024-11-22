В Ярославской области около 500 населенных пунктов остались без света

В Ярославской области около 500 населенных пунктов остаются без электроэнергии в результате прохождения атмосферного фронта с дождем, мокрым снегом и сильным ветром. О ситуации сообщают главы районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Глава Ярославского района Николай Золотников сообщил, что без электроэнергии остаются 233 населенных пункта, это около 9 тыс. человек, не работает часть соцобъектов и котельных. Как пояснил господин Золотников, их запитывают на резервные генераторы. Работает 13 бригад: 40 человек и 13 единиц спецтехники. В 11:02 22 ноября глава района сообщил, что «в большинстве крупных населенных пунктов восстановлена электроэнергия».

В Переславле-Залесском, по данным на 8 утра 22 ноября, электроэнергия отсутствовала в 93 населенных пунктах. В округе работают 9 аварийных бригад, постепенно начинаются подключения.

«В большинстве населенных пунктах электроэнергия будет восстановлена до конца дня»,— сообщил глава Переславля Дмитрий Зяблицкий.

В Угличском районе без электроснабжения остаются 164 населенных пункта, сообщает глава района Анатолий Курицин. Над восстановлением электроэнергии работают 10 бригад. Полное восстановление планируется к 18:00.

В Некрасовском районе без электричества остаются 16 населенных пунктов, сообщил глава района Павел Кулаков. Ориентировочное время восстановления — 15:00.

В Брейтовском районе света нет в шести населенных пунктах. В Некоузском районе в настоящее время без электричества находятся 12 населенных пунктов (ночью был 31). В Тутаевском районе - 10 населенных пунктов.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», нарушения электроснабжения наблюдаются также в Борисоглебском, Большесельском и Рыбинском районах. В работах по восстановлению электроснабжения задействовано 67 бригад «Ярэнерго»: 283 специалиста и 84 единицы спецтехники.

Алла Чижова