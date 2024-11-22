В Бакалинском районе собираются открыть птицефабрику за 630 млн рублей

ООО «Бакалинская птицефабрика» собирается построить птицеводческий комплекс для увеличения выпуска яиц со 100 тыс. в сутки до 500 тыс. Такой проект генеральный директор предприятия Алмаз Сахипгареев представил главе Башкирии Радию Хабирову. Компания планирует вложить в расширение производства 630 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Проект предполагает строительство четырех птичников и комбикормового завода, который должен обеспечить кормами 500 тыс. голов птицы. Запуск комплекса позволит создать 20 рабочих мест.

Для реализации проекта компания арендовала земельный участок и начала строительно-монтажные работы. Региональные власти обещают предоставить предприятию налоговые льготы.

ООО «Бакалинская птицефабрика» зарегистрировано в 2022 году в селе Бакалы. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб., владелец — Алмаз Сахипгареев. В 2023 году выручка ООО составила 103 млн руб., чистая прибыль — 24 млн руб.

Идэль Гумеров