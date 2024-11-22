В список объектов культурного наследия Челябинской области включили два здания

В ноябре научно-методический совет госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области включил в региональный перечень объектов, представляющих историческую, художественную или другую культурную ценность, здание бывшей мельницы Белкина в Пластовском районе и дом Ширшова в Симе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Здание бывшей мельницы Белкина находится на улице Березовой в селе Радиомайка в Пластовском районе. На рубеже XIX-XX веков троицкий предприниматель Белкин арендовал здесь участок и построил четырехэтажную паровую мельницу, которая работала более полувека. На объекте было установлено самое современное на тот момент оборудование. Это единственное сохранившееся здание мельницы в Пластовском районе и единственное сохранившееся четырехэтажное здание мельницы из дикого камня в регионе.

Дом Ширшова находится по адресу улица Кирова, 7 в Симе. Двухэтажное каменное здание построили на рубеже XIX - XX веков. Второй этаж раньше был жилым, а первый сдавался под коммерческую деятельность: обувную и швейную мастерские, а также кабак.

Виталина Ярховска