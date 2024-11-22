В Березовском из-за бегуна эвакуировали школу №55

В Березовском (Свердловская область) эвакуировали школу №55 из-за бегуна, который оставил свою сумку в учебном учреждении на время пробежки, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Писцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы города, мужчина решил пробежаться по тропе здоровья, но перед этим оставил сумку с вещами в школе, несмотря на отказ охраны. Сотрудники учреждения среагировали, нажав тревожную кнопку и сообщив всем службам. Сотрудники оперативно прибыли на место. Часть школьников эвакуировали на время проведения проверок.

«При осмотре сумки службами опасных веществ обнаружено не было. Хозяин сумки установлен, с ним общаются сотрудники правоохранительных органов. Добегался»,– прокомментировал Евгений Писцов.

Валерия Шестопалова