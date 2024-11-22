Жители Краснодара и Сочи чаще всего обращаются на прямую линию губернатора

Больше всего вопросов на предстоящую прямую линию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева задают жители Краснодара, Анапы, Новороссийска и Сочи, Динского и Туапсинского районов. Вопросы преимущественно (34% обращений) касаются сферы ЖКХ, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

За два дня с момента анонса прямой линии жители региона направили более 1,1 тыс. обращений. Из них 607 — через чат-бот в Telegram, 397 — по многоканальному телефону и 119 — с помощью портала «Госуслуги». В основном жителей, помимо ЖКХ, интересуют темы транспорта и дорожного хозяйства (23%), социального обеспечения (12%), строительства и архитектуры (9%), здравоохранения (4%).

Губернатор Кубани проведет прямую линию 4 декабря. Вопросы от жителей принимает управление по работе с обращениями граждан департамента внутренней политики региона. Вопросы можно задать по телефону: 8-861-268-60-44, в чат-боте в Telegram, а также оставить обращение на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

Вячеслав Рыжков