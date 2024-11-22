На международной конференции по технологиям умного города подписан договор о новых перспективах челябинских домофонов

С 21 по 22 ноября в Челябинске состоялась III Международная конференция по технологиям умного города «Сокол». Более 250 представителей операторов связи и домофонных компаний из 8 стран: России, Беларуси, Армении, Абхазии, Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана поделились собственными кейсами в отрасли связи и обсудили главные индустриальные вопросы. Одной из ключевых стала тема развитие умной домофонии. Это направление переживает качественно новый уровень: современные домофоны превратились в многоцелевые хабы, обеспечивающие безопасность и комфорт для пользователей. Примером такой эволюции является разработка компании «Интерсвязь» —домофонная панель «Сокол +».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь». Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь». Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь». Следующая фотография 1 / 3 Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь». Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь». Фото: Илья Бархатов, пресс-служба компании «Интерсвязь».

Это гибридная домофонная панель нового поколения с прочным цельнометаллическим корпусом, способная работать в самых суровых температурных условиях от -50 до +50°С. В домофоне установлена система высококачественного аудио с усиленным звуком, что позволяет комфортно общаться с гостями. Независимая работа аналоговой и цифровой частей сохраняет функциональность панели даже без интеллекта. Кнопка «SOS», позволяет связываться с экстренными службами не только пользователям устройства, но и всем жителям города. А мобильная платформа «Интерсвязь. Умный город» позволяет узнавать ситуацию с камеры домофона возле дома и открывать дверь с любого расстояния. Теперь ваши гости, или пришедшие врачи, сотрудники экстренных служб и ЖКХ не будут стоять у подъезда.

В домофонии перспективы дальнейшего развития приобрели конкретные очертания. Одним из главных событий конференции стало заключение соглашения о сотрудничестве между компаниями «Интерсвязь» и «МТС». Теперь домофоны, производимые «Интерсвязью», будут интегрированы в цифровые системы МТС, что увеличит территорию распространения продукции.

«Соглашение о сотрудничестве Интерсвязи и МТС позволит расширить границы распространения умных домофонов «Сокол+» и других продуктов нашей компании. Наши цели амбициозны и масштабны. Уверен, что объединенный опыт лидеров на рынке телекоммуникаций сделает жизнь южноуральцев, более защищённой и удобной», — поделился председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

«Партнёрство МТС с компанией «Интерсвязь» открывает новые возможности для цифровизации. Это сотрудничество объединяет экспертизу двух сильных команд, активно участвующих в создании современных решений для многоквартирных домов. Мы занимаемся автоматизацией управления зданиями, повышаем их безопасность и комфорт, обеспечивая жителей и управляющие компании удобными цифровыми инструментами. Ресурсы компаний работают по принципу синергии, что позволит расширить присутствие на рынке.

МТС активно развивает экосистему партнёров, предлагая сервисы федерального уровня, которые выходят за рамки одного дома, управляющей компании. Мы видим большой потенциал в совместной разработке B2B и B2C продуктов, которые соответствуют требованиям рынка. Для нас это важный шаг к созданию нового стандарта качества цифровых решений», — отметил руководитель Центра продуктов IoT МТС Павел Федосов.

III Международная конференция по технологиям умного города «Сокол» прошла c 21 по 22 ноября в парк-отеле «Березка». За актуальными новостями «Сокола» следите в официальном телеграм-канале.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Интерсвязь». Илья Бархатов.

ООО фирма «Интерсвязь»