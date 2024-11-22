Российский фондовый рынок растет на открытии торгов

Индексы Московской биржи и РТС на открытии торгов выросли на 2,33%. К 10:01 мск индекс Мосбиржи прибавлял 1,9% и составил 2617,4 пункта. Индекс РТС — 818,84 пункта (+1,9%).

К 10:15 индекс Мосбиржи ускорил рост и составил 2619,37 пункта (+1,99%), индекс РТС — 819,78 пункта (+2%). Лидерами роста стали АО «Московский кредитный банк» (+1,91%), «Селигдар» (+1,07%) и АО «Банк ''Санкт-Петербург''» (0,93%). Лидеры снижения — АО «Система» (–1,45%), АП «Мечел» (–1,02%) и АО «Самолет» (–0,81%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 22 ноября, составляет 100,6798 руб. (+46,06 коп.). Курс юаня к рублю на открытии торгов снижался на 4,55 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 13,904 руб.

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