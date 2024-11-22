В Нижнем Новгороде в ближайшие дни выпадет месячная норма осадков

Ураганный ветер в ночь на 22 ноября повалил в Нижнем Новгороде около 40 деревьев. По словам главы города Юрия Шалабаева, в ликвидации последствий задействованы дорожные бригады, энергетики, ДУКи и представители транспортных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава города отметил, что в ближайшие дни погода еще ухудшится. Ожидается выпадение более 50 мм дождя и снега. Для ноября это месячная норма.

«Сегодня собираю оперативный штаб. Дорожники переходят на усиленный режим работы»,— написал господин Шалабаев.

Андрей Репин