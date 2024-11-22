«Трактор» обыграл московский ЦСКА со счетом 5:2

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» выиграл у московской команды ЦСКА в домашнем матче. Счет составил 5:2.

Игра состоялась 21 ноября. Шайбами из команды «Трактор» отличились Артем Блажиевский, Максим Шабанов, Андрей Светлаков и Александр Кадейкин, оформивший дубль. Со стороны ЦСКА голы забили Иван Дроздов и Максим Соркин.

«Трактор» остается на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ с 42 очками. Челябинская команда закончит домашнюю серию матчей 23 ноября на встрече китайским клубом «Куньлунь».