Ополченцы из ДНР и ЛНР с инвалидностью получат право на две пенсии

Размер пенсий для ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик, которые стали инвалидами в боях с 2014 года, увеличится. Это станет возможным благодаря уравниванию их прав на соцвыплаты с военнослужащими, завершившими службу после получения ранений или заболеваний, следует из законопроекта, подготовленного Минтрудом. Также законопроект Минтруда предоставит инвалидам-ополченцам право получать две пенсии одновременно: по инвалидности и по старости или по инвалидности и за выслугу лет.

Документ, который приводит газета «Ведомости», получил положительные заключения от Счетной палаты, государственно-правового управления президента и комиссии правительства по законопроектной деятельности (КЗД). Собеседник газеты, близкий к правительству, подтвердил, что проект был одобрен КЗД. После рассмотрения на заседании правительства его внесут в Думу.

К числу получателей пенсии по инвалидности будут относиться граждане России, которые стали инвалидами во время боевых действий в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР и других воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года. С 31 декабря 2022 года они вошли в состав Вооруженных сил России.

На прошлой неделе власти пересмотрели систему выплат для получивших ранения участников спецоперации. Указом президента от 14 ноября единовременная выплата бойцам, получившим инвалидность из-за ранения, увеличилась на 1 млн руб. и составит теперь 4 млн руб. Военным с тяжелыми ранениями теперь полагается единовременная выплата 3 млн руб., с легкими — 1 млн руб. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. руб.

Подробнее читайте в материале «"Трехсотым" пересчитали выплаты».