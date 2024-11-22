В Сургуте с ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В результате ДТП при участии автобуса №110, произошедшего в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), пострадали четыре человека, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Сургута Фото: администрация Сургута

Инцидент произошел 21 ноября в 16:36 на ул. Аэрофлотская с автобусом, который обслуживает АО «СПОПАТ», пострадавших госпитализировали в травматологическую больницу. На место происшествия выезжали сотрудники компании-перевозчика, обеспечивающие безопасность дорожного движения, для выяснения обстоятельств происшествия и оказания содействия сотрудникам ГИБДД.

С целью установления причин ДТП проводится проверка.

Ранее на 182 км трассы Сургут — Нижневартовск в Нижневартовском районе в результате ДТП с автобусом погиб пассажир автомобиля ВАЗ. По предварительным данным, 35-летний водитель автобуса КАВЗ не справился с управлением.

Ирина Пичурина