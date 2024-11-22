На водителя трамвая, сбившую пенсионерку в Магнитогорске, завели уголовное дело

Отделение по расследованию ДТП следственного отдела УМВД России по Магнитогорску возбудило уголовное дело в отношении 46-летнего водителя трамвая, наехавшую на 71-летнюю местную жительницу, по п «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Об этом сообщает городское управление госавтоинспекции.

По данным ГАИ, подтвержденным уличными камерами, 21 ноября ранним утром водитель трамвая поворачивала направо на зеленый сигнал светофора в районе дома №107 по проспекту Карла Маркса. В этот момент она наехала на пенсионерку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора по ходу движения трамвая. Не заметив случившегося, водитель уехала. Местную жительницу с травмами доставили в больницу. Вскоре полицейские установили виновницу аварии. Стаж управления трамваем составляет 24 года, за нарушения ПДД не привлекалась.

Виталина Ярховска