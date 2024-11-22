Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На водителя трамвая, сбившую пенсионерку в Магнитогорске, завели уголовное дело

Отделение по расследованию ДТП следственного отдела УМВД России по Магнитогорску возбудило уголовное дело в отношении 46-летнего водителя трамвая, наехавшую на 71-летнюю местную жительницу, по п «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Об этом сообщает городское управление госавтоинспекции.

По данным ГАИ, подтвержденным уличными камерами, 21 ноября ранним утром водитель трамвая поворачивала направо на зеленый сигнал светофора в районе дома №107 по проспекту Карла Маркса. В этот момент она наехала на пенсионерку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора по ходу движения трамвая. Не заметив случившегося, водитель уехала. Местную жительницу с травмами доставили в больницу. Вскоре полицейские установили виновницу аварии. Стаж управления трамваем составляет 24 года, за нарушения ПДД не привлекалась.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...