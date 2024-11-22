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В Ярославской области десятки населенных пунктов остались без света

В Ярославской области часть жителей осталась без электроэнергии в результате прохождения атмосферного фронта с дождем, мокрым снегом и сильный ветром с порывами до 27 м/с. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в филиале «Россети Центр» – «Ярэнерго».

Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

В филиале сообщили, что для устранения нарушений задействованы 52 бригады в составе 198 специалистов и 62 единиц спецтехники. Основные силы сосредоточены в Ярославском, Угличском, Борисоглебском, Большесельском, Некрасовском, Рыбинском районах и Переславле-Залесском.

«В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения потребителей»,— сообщили в «Ярэнерго».

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что часть Рыбинска осталась без холодной воды.

Алла Чижова

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