Часть Рыбинска осталась без воды

В Рыбинске аварийная ситуация на станции ОСВ-2 ГП ЯО «Северный водоканал» привела к прекращению подачи холодной воды в большую часть города. Как сообщил глава города Дмитрий Рудаков, на ОСВ-2 остановился сетевой насос №3.

Вода также перестала поступать в котельные, они продолжат работать до выработки запасов. Управляющие компании уведомлены о произошедшем.

«Выехал на место. Департамент ЖКХ, службы ГО и ЧС в состоянии повышенной готовности. В настоящий момент Северный Водоканал восстановил работу сетевого насоса. Аварийная ситуация устранена. Давление в сети для подачи на котельные восстановят в течение 40-60 минут. Доложил о случившемся губернатору Михаилу Евраеву»,— написал господин Рудаков.

В 23:30 был произведен пуск станции ОСВ-2.

Алла Чижова