Для спасения Ангелины Цекатуновой не хватает 999 307 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Ангелины прогрессирующая форма грудопоясничного сколиоза 4-й степени. В связи с быстрым увеличением деформации позвоночника, нарастающей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью девочке требуется операция с использованием технологии VBT. Хирургическое лечение позволит устранить искривление, сохранив подвижность позвоночника. После операции спина Ангелины максимально выпрямится, уйдет боль, восстановится баланс тела. Качество жизни девочки значительно улучшится».

Стоимость операции 2 333 307 руб. Компания «Дорожная сеть» внесла 500 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— еще 800 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 999 307 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ангелину Цекатунову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ангелины — Ирины Николаевны Кисленко. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).