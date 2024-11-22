Главные анонсы 22 ноября

Савеловский суд Москвы продолжит слушания по делу о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким и бизнесмена Владислава Бакальчука.

Самарский областной суд проведет слушание уголовного дела в отношении певца Эдуарда Шарлота по обвинению в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожении официального документа.

Тверской суд Москвы рассмотрит протокол, составленный в отношении комика и блогера Данилы Поперечного (признан иноагентом) за дискредитацию российской армии.

Арбитражный суд Москвы на заседании рассмотрит иск «Транснефти» к американской технологической компании IBM на сумму 83,1 млн руб.

В судебном участке мирового судьи №150 Хорошевского района Москвы пройдет беседа по иску певицы Анны Седоковой о разводе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.