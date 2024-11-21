Мизулина выступит в суде по делу ярославского треш-стримера

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина может принять участие в суде по уголовному делу в отношении ярославского треш-стримера Аслана Дурдиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дурдиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как сообщает ТАСС, госпожа Мизулина будет участвовать в судебном заседании 11 декабря по видео-конференц-связи.

Напомним, Дурдиев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в угрозе убийством. Обвинение считает, что подсудимый «из личных неприязненных отношений» к главе Лиги в ходе онлайн-трансляции «высказал в ее адрес угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления». Также, по версии следствия, Дурдиев избил мужчину.

Алла Чижова