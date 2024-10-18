Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мизулина не примет компенсацию от угрожавшего ей треш-стримера из Ярославля

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что не получала компенсации от оскорбившего ее треш-стримера из Ярославля Аслана Дурдиева, написала она в своем Telegram-канале.

Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Екатерина Мизулина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дурдиева сейчас судят в Ярославле, в том числе за угрозу убийством в отношении Мизулиной, обратившей внимание на действия блогера. Его адвокат заявил, что подсудимый якобы добровольно перечислил 10 тыс. руб. госпоже Мизулиной в качестве моральной компенсации.

«Мне ничего неизвестно из того, что пишут СМИ. Более того, никакие пожертвования со стороны нижнего интернета я принимать не буду. Это абсурд. Суд рассматривает дело по обвинению треш-стримера в ряде совершенных им преступлений. В том числе, в связи с угрозами убийства в мой адрес»,— написала Екатерина Мизулина.

Госпожа Мизулина осведомлена о ходе процесса над Дурдиевым. Она сообщила, что 17 октября суд вынес постановление о назначении психолого-лингвистической экспертизы.

«Уверена, что суд во всем разберется и примет самое справедливое решение»,— резюмировала она.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...