Мизулина не примет компенсацию от угрожавшего ей треш-стримера из Ярославля

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что не получала компенсации от оскорбившего ее треш-стримера из Ярославля Аслана Дурдиева, написала она в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Мизулина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Екатерина Мизулина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дурдиева сейчас судят в Ярославле, в том числе за угрозу убийством в отношении Мизулиной, обратившей внимание на действия блогера. Его адвокат заявил, что подсудимый якобы добровольно перечислил 10 тыс. руб. госпоже Мизулиной в качестве моральной компенсации.

«Мне ничего неизвестно из того, что пишут СМИ. Более того, никакие пожертвования со стороны нижнего интернета я принимать не буду. Это абсурд. Суд рассматривает дело по обвинению треш-стримера в ряде совершенных им преступлений. В том числе, в связи с угрозами убийства в мой адрес»,— написала Екатерина Мизулина.

Госпожа Мизулина осведомлена о ходе процесса над Дурдиевым. Она сообщила, что 17 октября суд вынес постановление о назначении психолого-лингвистической экспертизы.

«Уверена, что суд во всем разберется и примет самое справедливое решение»,— резюмировала она.

Антон Голицын