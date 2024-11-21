Депутаты не оценили оптимизм

На совместном заседании комиссии по бюджету и экономической политике и комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности думы города рассмотрели перспективы развития Екатеринбурга. Депутаты поинтересовались у чиновников, планируется ли повышать стоимость проезда, не повлияет ли на развитие города окончание СВО и хватит ли детям мест в школах. При этом многим доклад показался чрезмерно оптимистичным и даже «волшебным».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Прядеин, директор департамента экономики администрации города Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Прядеин, директор департамента экономики администрации города Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С докладом перед депутатами выступил директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин. Он начал с перечисления основных тенденций, к которым относится замедление темпов роста оборотов и отгрузки предприятий, ускорение роста смертности и инфляции выше целевых показателей.

По его словам, промышленность города «адаптировалась к внешнеполитическим вызовам», причем во многом благодаря росту показателей оборонно-промышленного комплекса. В следующем году прогнозируется рост экспорта, в том числе продукции металлургии, важную роль, ожидаемо, будет играть государственный заказ. Как отметил господин Прядеин, в первом полугодии объем инвестиций в основной капитал в Екатеринбурге составил 134 млрд руб., планируется, что в дальнейшем сохранится большой объем инвестиционной активности.

По прогнозам, озвученным господином Прядеиным, наблюдающиеся изменение структуры спроса приведет к тому, что торговые центры будут трансформироваться в многофункциональные общественные пространства, а розничная торговля будет внедрять бесконтактные способы оплаты, кассы самообслуживания, пункты выдачи заказов, сделанных онлайн.

Инфляция в 2024 году ожидается на уровне 7,7%, но уже в 2025 планируется, что она снизится до 5%, при этом за год цены на продовольственные товары в уральской столице выросли на 8,8%.

Из-за глобальных изменений в строительной и банковской отраслях, в 2024 году в Екатеринбурге замедлились темпы ввода жилья. По итогам года ожидается ввод 1,72 млн кв. м. жилья и 800 тыс. кв. м нежилых площадей. А вот рост реальной заработной платы господин Прядеин назвал рекордным за последние 20 лет. Так, по итогам 2024 года средняя начисленная заработная плата составит 96 тыс. руб., согласно прогнозу, к 2027 году, она и вовсе будет более 130 тыс. руб., что в реальном выражении в полтора раза превышает показатели 2018 года.

Естественная убыль населения за период с января по сентябрь составила 652 человека. В том числе это вызвано тем, что люди откладывают рождение ребенка на более поздний срок, считает господин Прядеин.

Тем не менее, ожидается восстановление трудовых миграционных потоков из других городов России и прирост населения.

После завершения доклада, депутат Александр Колесников возмутился, что администрация не планирует повышать стоимость проезда в общественном транспорте, который и так требует дотаций и не окупается. Депутат также обеспокоился тем, что после планируемого увеличения подвижного состава затраты на его обслуживание вырастут еще больше. Алексей Прядеин сообщил, что сейчас происходит переход транспорта на брутто-контракты. Вернуться к этому вопросу договорились во время обсуждения бюджета.

Депутат Дмитрий Николаев поинтересовался, снизится ли потребность в детских садах раз рождаемость в городе падает и остается ли необходимость в создании новых мест в школах.

На это Алексей Прядеин пояснил, что сейчас жители Екатеринбурга полностью обеспечены местами в детских садах, но сохраняется «территориальное неравенство» в районах с активной застройкой, в первую очередь в молодых районах – Академическом и Солнечном.

Поэтому в течение трех лет в городе планируют построить детских садов на 3 тыс. мест и создать 3,4 тыс. мест в школах до 2027 года. Александр Колесников во время своего выступления добавил, что школ в скором времени не будет хватать в Железнодорожном районе из-за роста жилого района Горнозаводский, и посоветовал господину Прядеину обратить на это внимание администрации.

Вице-спикер думы Михаил Матвеев выразил опасение, что прогнозы инфляции, средней заработной платы и потребительских цен могут не совпасть с действительностью. «На практике зачастую, если не всегда, показатели получаются у нас несколько иные»,— пояснил он и поинтересовался, может ли помешать реализации оптимистичных прогнозов ставка Центробанка и «возможное, по крайней мере, как мы все хотим верить» окончание СВО.

«Справится ли экономика со всеми показателями, которые у нас практически идут вверх, не будет ли у нас какого-то разочарования?»,– спросил он.

«Вся жизнь — это период разочарований»,— в ответ заметил депутат Владимир Крицкий.

«Я бы был осторожен в оценках»,— начал свой ответ Алексей Прядеин. Он пояснил, что высокую ключевую ставку ЦБ не поддерживают и многие эксперты, но в то же время она способствует инвестиционной активности. По его мнению, помочь стабилизации экономики могут национальные проекты.

Михаил Вечкензин возразил, что не назвал бы доклад господина Прядеина оптимистичным. Тревогу у депутата вызвали замедление темпов строительства, низкая покупательная способность населения, преобладание смертности над рождаемостью. В качестве положительного момента он отметил увеличение выпуска промышленной продукции. По его оценке, именно рост производства на оборонных предприятиях становится причиной роста средней зарплаты.

Отдельно он выделил проблему безработицы, добавив, что средний возраст работника муниципального предприятия превышает 50 ле

«На мой взгляд мы входим в довольно сложное время, поэтому, товарищи экономисты, думайте, что нам с этим делать»,— закончил он. Не согласился председатель фракции «Новые люди» Сергей Козлов и заявил, что доклад не просто оптимистичный, а даже «волшебный».

«Если это прогноз на Екатеринбург, то прекрасно, в такой город хочется переехать. Но меня удивляет, откуда такие данные? Кто эти прогнозы, Росстат опять придумал?»,— поинтересовался он.

Господин Козлов отметил, что цены в следующем году явно не упадут, а рекордные объемы ввода жилья в этом году его удивляют при крайне высоких ставках на жилищную ипотеку. В завершении выступления он выразил надежду, что прогноз все-таки сбудется.

Владимир Крицкий добавил, что высокие цифры ввода жилья вполне объяснимы, поскольку застройщики заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее сдать начатые проекты.

В заключении депутат Алексей Смирнов все-таки попросил экономический департамент подготовить менее оптимистичный прогноз с учетом актуальных тенденций. На этом депутаты завершили обсуждение и приняли информацию к сведению.

Анна Капустина