Новая книга Сапковского выйдет 1 декабря и расскажет о юности ведьмака Геральта

Польский журнал Nowa Fantastyka раскрыл название и обложку новой книги Анджея Сапковского из серии «Ведьмак». На польском яхыке книга будет называться Rozdroe Krukw, что можно перевести на русский как «Перекресток воронов» или «Перекресток ворон». Публикация книги на польском языке запланирована на 1 декабря, на других языках — на начало 2025 года.

Господин Сапковский уже говорил, что новая книга снова будет посвящена ведьмаку Геральту из Ривии. Однако писатель никогда не уточнял, о каком периоде его жизни идет речь. Как сообщает журнал, «Перекресток воронов» расскажет о самых первых шагах молодого Геральта на ведьмачьем поприще. «На этот раз гроссмейстер польского фэнтези возвращается в подростковые годы Геральта, который только делает первые шаги в ведьмачьем ремесле и сталкивается с многочисленными испытаниями»,— говорится в аккаунте Nowa Fantastyka в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

История Геральта из Ривии завершилась смертью ведьмака в книге «Владычица озера» 1999 года. С тех пор Анджей Сапковский опубликовал только один роман о ведьмаке — «Сезон гроз» в 2013 году. Действие романа происходило до событий «Владычицы озера». В 2018 году на Comic Con в Варшаве господин Сапковский заявил, что мог бы написать для Геральта предысторию. О работе над новой книгой он объявил в августе 2023 года, а ровно через год сообщил, что роман дописан. По словам Анджея Сапковского, вернуться к истории ведьмака его побудил выход сериала от Netflix по его книжной саге.

О третьем сезоне сериала «Ведьмак» от Netflix — в материале «Ъ».