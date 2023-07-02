«Ведьмак» досчитал до трех

Третий сезон сериала «Ведьмак» получил положительные оценки критиков. Генри Кавилл сыграл главную роль в шоу в последний раз. На агрегаторе Rotten Tomatoes у релиза более 80% положительных рецензий. Третий сезон «Ведьмака» разделили: сейчас к просмотру доступны пять эпизодов, три финальных выйдут через месяц. В будущем роль Геральта из Ривии перейдет актеру Лиаму Хемсворту. Генри Кавилл покинул шоу из-за разногласий со сценаристами. Что говорят о новом сезоне сериала критики? И что ждет проект после ухода главной звезды? Об этом — Александр Рассохин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Фото: Netflix

Историю о наемном охотнике на монстров Геральте из Ривии в фантастическом Неверленде стриминг экранизирует с 2019 года. К тому моменту по мотивам книг Анджея Сапковского уже была сверхуспешная игровая франшиза. Сериал «Ведьмак» тоже стал хитом. Первый сезон за месяц посмотрели рекордные 76 млн человек вопреки смешанным отзывам критиков. Второй сезон они уже одобрили.

Но исполнитель главной роли, как писали профильные СМИ, остался недоволен отступлением от оригинала. Генри Кавилл — известный фанат книг Сапковского и геймер — в итоге отказался дальше сниматься в сериале. И третий сезон стал для него последним. Персонажей шоу в нем ждут новые вызовы и предательства. А в центре сюжета оказываются отношения Геральта с Цири.

Петицию с просьбой сохранить Кавилла и сменить сценаристов подписали 300 тыс. человек. Но Netflix объявил, что новым Геральтом будет Лиам Хемсворт, известный по «Голодным играм» и шоу «Соседи». Издание Collider отмечает, что Кавилл как минимум уходит на пике формы. Оно сокрушается, что прежним шоу уже не будет, несмотря на то, что сценаристы устранили некоторые недочеты первых сезонов. Например, сражений с монстрами стало больше.

По данным агрегатора Rotten Tomatoes, 92% критиков оценили релиз положительно. Но тех, кто знаком с книгами и игрой «Ведьмак», шоу разочарует, уверена автор «Киноафиши» Ася Заболоцкая: «Ленивая драматургия, диалоги не несут смысловой нагрузки, где-то даже нет химии между актерами, когда появляются новые персонажи. Визуал упростили, нет мрачности, фольклора. Похоже на какой-нибудь сериал "Тень и кость" или "Сага Винкс".

Кое-что понравилось из операторской работы: некоторые экшн-сцены ощущаешь, как будто в видеоигре. Повествование идет от первого лица — такого они не делали. Вторая часть выйдет 27 июля. Может, они весь бюджет поставили только на последние серии. Им же надо как-то делать переход, поскольку Генри Кавилл уходит. При этом создатели говорили, что они сделали какой-то плавный переход, который будет достаточно логичным».

В какой-то момент Netflix начал делать из «Ведьмака» полноценную киновселенную. В 2021 году вышло аниме «Ведьмак: Кошмар волка» о молодости Весемира, наставника Геральта из Ривии. А минувшей зимой стриминг выпустил сериал-приквел «Ведьмак: Происхождение». Правда, шоу получило крайне низкую оценку — всего 9% положительных отзывов критиков на Rotten Tomatoes.

После такого провала экспериментировать с сюжетом «Ведьмака» стриминг будет осторожнее, считает киноэксперт Даниил Ротштейн. В то же время с приходом Лиама Хемсворта сериал, вероятно, ждут серьезные перемены, говорит он: «Допускаю, что, когда мы подойдем к следующему сезону на волне ожиданий, будет волна хайпа, хейтвотчинг.

Долгосрочно уход Кавилла — удар. Он был амбассадором "Ведьмака" среди фэндома. Благосклонность, которая оставалась, пропадет.

Вполне возможно, они будут смотреть на то, что компания CD Projekt RED станет делать с новой игрой во вселенной "Ведьмака". Есть вероятность, что там Геральт не будет протагонистом. По моим ожиданиям, после окончания третьего сезона пройдет как минимум несколько лет, прежде чем мы увидим четвертый. Интуитивно мне кажется, что это для них самый понятный вариант — позиционировать четвертый сезон как мягкий ребут».

Если еще несколько лет назад дебютный сезон «Ведьмака» входил в топ-3 сериалов на Netflix с самым большим количество просмотров за 28 дней после релиза, сейчас он находится за пределами первой десятки. Лидерство удерживает «Игра в кальмара», следом за ней расположились «Очень странные дела» и «Уэнсдей».

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Елизавета Скобцова