Возбуждено уголовное дело из-за гибели трех человек в Волге под Ярославлем

Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате опрокидывания лодки в Ярославском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек).

«Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, утром 21 ноября вблизи деревень Андреевское и Поляны в Волге утонула лодка. На борту находились четыре человека, трое из них погибли, еще один смог добраться до берега и рассказать о случившемся.

Алла Чижова