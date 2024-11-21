В Сириусе сохраняется штормовое предупреждение

На федеральной территории Сириус сохраняется действие штормового предупреждения. Синоптики предупреждают о том, что с ночи 21 ноября до утра следующего дня на Черноморском побережье пройдут сильные дожди с грозами, сообщает пресс-служба Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ожидается также усиление юго-восточного ветра. Его порывы могут достигать 20 м/с.

«Жителям и гостям курорта рекомендовано предпринять все необходимые меры предосторожности, не оставлять машины под деревьями и вблизи шатких конструкций, а также воздержаться от отдыха у воды. Администрация Сириуса сообщает, что все городские службы работают в усиленном режиме»,— говорится в публикации.

Также в режим повышенной готовности перевели службы Сочи. «Ъ-Сочи» писал, что жителей и гостей курорта предупредили о надвигающейся непогоде. Прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер.

Вячеслав Рыжков