Путин отметил госнаградами многодетных матерей и семьи России

Президент России Владимир Путин отметил многодетных матерей и семьи из шести регионов страны государственными наградами. Четырем женщинам президент присвоил звания «Мать-героиня». Несколько семей из разных регионов получили орден «Родительская слава» и медаль ордена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно опубликованному на сайте Кремля указу, звания «Мать-героиня» получили:

Оксана Гылка (Воронежская область);

Людмила Климова (Курганская область);

Лариса Решитова (Омская область);

Зоя Синибабнова (Воронежская область).

Орденом «Родительская слава» награждена семья Вадима и Натальи Чавдар из Ленинградской области. Медалью ордена «Родительская слава» награждены Екатерина и Павел Белых из Курской области, Александр и Ольга Михайловы из Чувашии, а также Александр и Вера Печеневские из Воронежской области.

Традицию присваивать почетное звание «Мать-героиня» Владимир Путин возобновил два года назад. Им отмечают женщин, которые родили и воспитали десять и более детей. За два года звания удостоились матери больше чем сотни семейств.