Путин отметил госнаградами многодетных матерей и семьи России
Президент России Владимир Путин отметил многодетных матерей и семьи из шести регионов страны государственными наградами. Четырем женщинам президент присвоил звания «Мать-героиня». Несколько семей из разных регионов получили орден «Родительская слава» и медаль ордена.
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
Согласно опубликованному на сайте Кремля указу, звания «Мать-героиня» получили:
- Оксана Гылка (Воронежская область);
- Людмила Климова (Курганская область);
- Лариса Решитова (Омская область);
- Зоя Синибабнова (Воронежская область).
Орденом «Родительская слава» награждена семья Вадима и Натальи Чавдар из Ленинградской области. Медалью ордена «Родительская слава» награждены Екатерина и Павел Белых из Курской области, Александр и Ольга Михайловы из Чувашии, а также Александр и Вера Печеневские из Воронежской области.
Традицию присваивать почетное звание «Мать-героиня» Владимир Путин возобновил два года назад. Им отмечают женщин, которые родили и воспитали десять и более детей. За два года звания удостоились матери больше чем сотни семейств.