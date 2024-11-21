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Путин отметил госнаградами многодетных матерей и семьи России

Президент России Владимир Путин отметил многодетных матерей и семьи из шести регионов страны государственными наградами. Четырем женщинам президент присвоил звания «Мать-героиня». Несколько семей из разных регионов получили орден «Родительская слава» и медаль ордена.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно опубликованному на сайте Кремля указу, звания «Мать-героиня» получили:

  • Оксана Гылка (Воронежская область);
  • Людмила Климова (Курганская область);
  • Лариса Решитова (Омская область);
  • Зоя Синибабнова (Воронежская область).

Орденом «Родительская слава» награждена семья Вадима и Натальи Чавдар из Ленинградской области. Медалью ордена «Родительская слава» награждены Екатерина и Павел Белых из Курской области, Александр и Ольга Михайловы из Чувашии, а также Александр и Вера Печеневские из Воронежской области.

Традицию присваивать почетное звание «Мать-героиня» Владимир Путин возобновил два года назад. Им отмечают женщин, которые родили и воспитали десять и более детей. За два года звания удостоились матери больше чем сотни семейств.

Фотогалерея

Самые многодетные матери России

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Ольга Кравцова из Соснового Бора Ленинградской области воспитывает 18 детей — 11 сыновей и 7 дочерей. Кастрюля для борща в семье — 20 литров, но ее хватает на два дня. В день Кравцовы съедают четыре батона и две буханки хлеба, выпивают семь литров молока. Готовую еду семья не покупает

Ольга Кравцова из Соснового Бора Ленинградской области воспитывает 18 детей — 11 сыновей и 7 дочерей. Кастрюля для борща в семье — 20 литров, но ее хватает на два дня. В день Кравцовы съедают четыре батона и две буханки хлеба, выпивают семь литров молока. Готовую еду семья не покупает

Фото: Архив семьи Кравцовых

Татьяна Салтыкова с мужем воспитывает в подмосковной Дрезне 17 детей — 9 дочерей и 8 сыновей, старшему их ребенку уже 40. У многодетной матери 32 внука

Татьяна Салтыкова с мужем воспитывает в подмосковной Дрезне 17 детей — 9 дочерей и 8 сыновей, старшему их ребенку уже 40. У многодетной матери 32 внука

Фото: Администрация Орехово-Зуевского городского округа

Галина Бесчетникова проживает в селе Домнино Костромской области. У них с мужем 17 детей — 10 родных и 7 приемных. Госпожа Бесчетникова относительно недавно получила педагогическое образование, причем поступала в вуз и училась в нем вместе со старшей дочерью

Галина Бесчетникова проживает в селе Домнино Костромской области. У них с мужем 17 детей — 10 родных и 7 приемных. Госпожа Бесчетникова относительно недавно получила педагогическое образование, причем поступала в вуз и училась в нем вместе со старшей дочерью

Фото: Россия 1

Наталия Васильева из села Березники Республики Марий Эл мать 16 детей — 11 родных и 5 приемных. Кроме того, под опекой Наталии находятся пять племянников. Семья держит коров и кур. «Все у нас свое: мясо, молоко, на огороде что-то выращиваем. Муж варит сыры из молока»,— рассказывает о быте госпожа Васильева

Наталия Васильева из села Березники Республики Марий Эл мать 16 детей — 11 родных и 5 приемных. Кроме того, под опекой Наталии находятся пять племянников. Семья держит коров и кур. «Все у нас свое: мясо, молоко, на огороде что-то выращиваем. Муж варит сыры из молока»,— рассказывает о быте госпожа Васильева

Фото: Министерство труда и социальной защиты Марий Эл

Елена Китаева в ЗАТО Сибирский Алтайского края воспитывает 15 детей. На завтрак семья съедает омлет из 60 яиц. А еще госпожа Китаева признается: «Когда рожала младшую, то боялась уже не я, а доктора»

Елена Китаева в ЗАТО Сибирский Алтайского края воспитывает 15 детей. На завтрак семья съедает омлет из 60 яиц. А еще госпожа Китаева признается: «Когда рожала младшую, то боялась уже не я, а доктора»

Фото: Архив семьи Китевых

Ольга Рудченко в Жиздре в Калужской области воспитывает с мужем 15 детей. Секрет послушания в их семье: главное не строгость, а мирная семейная обстановка

Ольга Рудченко в Жиздре в Калужской области воспитывает с мужем 15 детей. Секрет послушания в их семье: главное не строгость, а мирная семейная обстановка

Фото: Архив семьи Рудченко

Медни Кадырова, жена главы Чечни Рамзана Кадырова, была одной из двух первых женщин, которым присвоили возрожденное звание «Мать-героиня» в 2022 году. В семье Кадыровых 14 детей. Вместе с ней награду получила жительница ЯНАО Ольга Дехтяренко, у которой десять детей

Медни Кадырова, жена главы Чечни Рамзана Кадырова, была одной из двух первых женщин, которым присвоили возрожденное звание «Мать-героиня» в 2022 году. В семье Кадыровых 14 детей. Вместе с ней награду получила жительница ЯНАО Ольга Дехтяренко, у которой десять детей

Фото: Архив семьи Кадыровых

Лия Безкоровайная в селе Вареновка Ростовской области тоже воспитывает 14 детей. На вопрос, сложно ли было придумать всем имена, госпожа Безкоровайная отвечает, что, наоборот, приятно. А рассказывая об особенностях жизненного уклада, она признается, что мобильные телефоны у детей появляются не раньше 17 лет

Лия Безкоровайная в селе Вареновка Ростовской области тоже воспитывает 14 детей. На вопрос, сложно ли было придумать всем имена, госпожа Безкоровайная отвечает, что, наоборот, приятно. А рассказывая об особенностях жизненного уклада, она признается, что мобильные телефоны у детей появляются не раньше 17 лет

Фото: Архив семьи Безкоровайных

Татьяна Юдинцева и ее муж Павел из якутского села Иенгра воспитывают 14 детей. Брак у них давний, госпожа Юдинцева познакомилась с мужем в 14 лет. А еще помимо семейных дел она находит время на работу — кастеляншей в школе-интернате

Татьяна Юдинцева и ее муж Павел из якутского села Иенгра воспитывают 14 детей. Брак у них давний, госпожа Юдинцева познакомилась с мужем в 14 лет. А еще помимо семейных дел она находит время на работу — кастеляншей в школе-интернате

Фото: Михаил Климентьев / РИА НОВОСТИ

Еще одна мать 14 детей Ольга Верпаковская проживает с семьей в Западной Двине Тверской области. В этой ячейке общества награду от государства получила не только мать, но и отец. Игорю Верпаковскому вручили почетный знак «Слава отца»

Еще одна мать 14 детей Ольга Верпаковская проживает с семьей в Западной Двине Тверской области. В этой ячейке общества награду от государства получила не только мать, но и отец. Игорю Верпаковскому вручили почетный знак «Слава отца»

Фото: Правительство Тверской области

Ольга Мацепуро, ее муж и 14 детей: 9 мальчиков и 5 девочек, живут в Новосибирске. Она — инженер-технолог по производству интегральных микросистем, муж работает пожарным

Ольга Мацепуро, ее муж и 14 детей: 9 мальчиков и 5 девочек, живут в Новосибирске. Она — инженер-технолог по производству интегральных микросистем, муж работает пожарным

Фото: Архив семьи Мацепура

Галина Матвеева из Псковской области — тоже мать 14 детей. Старшему уже 41 год, младшему — 17. Госпожа Матвеева говорит, что всю свою жизнь она посвятила семье и не жалеет об этом

Галина Матвеева из Псковской области — тоже мать 14 детей. Старшему уже 41 год, младшему — 17. Госпожа Матвеева говорит, что всю свою жизнь она посвятила семье и не жалеет об этом

Фото: Архив семьи Матвеевых

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Ольга Кравцова из Соснового Бора Ленинградской области воспитывает 18 детей — 11 сыновей и 7 дочерей. Кастрюля для борща в семье — 20 литров, но ее хватает на два дня. В день Кравцовы съедают четыре батона и две буханки хлеба, выпивают семь литров молока. Готовую еду семья не покупает

Фото: Архив семьи Кравцовых

Татьяна Салтыкова с мужем воспитывает в подмосковной Дрезне 17 детей — 9 дочерей и 8 сыновей, старшему их ребенку уже 40. У многодетной матери 32 внука

Фото: Администрация Орехово-Зуевского городского округа

Галина Бесчетникова проживает в селе Домнино Костромской области. У них с мужем 17 детей — 10 родных и 7 приемных. Госпожа Бесчетникова относительно недавно получила педагогическое образование, причем поступала в вуз и училась в нем вместе со старшей дочерью

Фото: Россия 1

Наталия Васильева из села Березники Республики Марий Эл мать 16 детей — 11 родных и 5 приемных. Кроме того, под опекой Наталии находятся пять племянников. Семья держит коров и кур. «Все у нас свое: мясо, молоко, на огороде что-то выращиваем. Муж варит сыры из молока»,— рассказывает о быте госпожа Васильева

Фото: Министерство труда и социальной защиты Марий Эл

Елена Китаева в ЗАТО Сибирский Алтайского края воспитывает 15 детей. На завтрак семья съедает омлет из 60 яиц. А еще госпожа Китаева признается: «Когда рожала младшую, то боялась уже не я, а доктора»

Фото: Архив семьи Китевых

Ольга Рудченко в Жиздре в Калужской области воспитывает с мужем 15 детей. Секрет послушания в их семье: главное не строгость, а мирная семейная обстановка

Фото: Архив семьи Рудченко

Медни Кадырова, жена главы Чечни Рамзана Кадырова, была одной из двух первых женщин, которым присвоили возрожденное звание «Мать-героиня» в 2022 году. В семье Кадыровых 14 детей. Вместе с ней награду получила жительница ЯНАО Ольга Дехтяренко, у которой десять детей

Фото: Архив семьи Кадыровых

Лия Безкоровайная в селе Вареновка Ростовской области тоже воспитывает 14 детей. На вопрос, сложно ли было придумать всем имена, госпожа Безкоровайная отвечает, что, наоборот, приятно. А рассказывая об особенностях жизненного уклада, она признается, что мобильные телефоны у детей появляются не раньше 17 лет

Фото: Архив семьи Безкоровайных

Татьяна Юдинцева и ее муж Павел из якутского села Иенгра воспитывают 14 детей. Брак у них давний, госпожа Юдинцева познакомилась с мужем в 14 лет. А еще помимо семейных дел она находит время на работу — кастеляншей в школе-интернате

Фото: Михаил Климентьев / РИА НОВОСТИ

Еще одна мать 14 детей Ольга Верпаковская проживает с семьей в Западной Двине Тверской области. В этой ячейке общества награду от государства получила не только мать, но и отец. Игорю Верпаковскому вручили почетный знак «Слава отца»

Фото: Правительство Тверской области

Ольга Мацепуро, ее муж и 14 детей: 9 мальчиков и 5 девочек, живут в Новосибирске. Она — инженер-технолог по производству интегральных микросистем, муж работает пожарным

Фото: Архив семьи Мацепура

Галина Матвеева из Псковской области — тоже мать 14 детей. Старшему уже 41 год, младшему — 17. Госпожа Матвеева говорит, что всю свою жизнь она посвятила семье и не жалеет об этом

Фото: Архив семьи Матвеевых

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