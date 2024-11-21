В Альметьевске заменят 23 участка канализационных сетей за 17 млн рублей

В Альметьевске начали замену канализационных труб в многоквартирных домах. На работы выделено 17 млн руб. из местного бюджета. Об этом сообщил генеральный директор подрядной организации Алексей Семенихин, передает пресс-служба Альметьевского района.

Для проведения работ используется специальное оборудование, которое позволяет не останавливать домовую канализацию, минимизируя неудобства для жителей. Адреса для ремонта были выбраны комиссионно, с учетом мнений представителей исполнительного комитета, Водоканала и управляющих компаний.

В общей сложности работы планируется провести в 23 домах. На данный момент работы уже завершены на трех объектах.

Анар Зейналов