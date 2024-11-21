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Алексей Лошкин назвал пять главных проблем Челябинска

Избранный глава Челябинска Алексей Лошкин провел первую пресс-конференцию, где обозначил топ-5 проблем регионального центра, на решении которых он намерен сосредоточиться в новой должности.

Наибольшего внимания, по мнению господина Лошкина, требует сфера жилищно-коммунального хозяйства, уборка и содержание дорог, нестационарные торговые объекты, транспорт, а также ветхо-аварийное жилье. Последнюю проблему глава города надеется решить с помощью реновации — проектов комплексного развития территории (КРТ). Избранный глава сообщил, что сегодня в городе 130 аварийных домов должны быть расселены по решению судов, но финансирование имеется только по 33 объектам. В связи с этим Алексей Лошкин возлагает большие надежды на КРТ.

По поводу многочисленных аварий на сетях коммунальной инфраструктуры новый руководитель города подчеркнул, что «проблема назрела не сегодня и не вчера». «Я не раз уже обозначал масштабность этой истории и подчеркивал, что я не волшебник и починить завтра все трубопроводы не смогу ни при каких обстоятельствах. Но я точно для себя понимаю, что целенаправленная работа в этом направлении должна вестись муниципалитетом независимо от того, кто является главой»,— сообщил Алексей Лошкин.

Обсуждая проблему уборки улиц и жалоб на скользкие тротуары, избранный глава подчеркнул, что ставить подрядчикам одинаковые задачи и по проезжей и по пешеходной частям дорог, и намерен пристально следить за их работой. По поводу незаконных киосков Алексей Лошкин сообщил, что уже занимается решением этой проблемы. По его словам, из более 2 тыс. нестационарных объектов каждый второй — нелегальный.

Во время пресс-конференции избранный глава неоднократно подчеркивал, что хочет чтобы Челябинск был красивым, но конкретных ответов, как это сделать, не давал. В том числе у него нет информации о том, когда и каким образом решится проблема недостроенного общественно-делового центра на берегах реки Миасс, не украшающего центр города.

Отвечая на вопрос о том, какие выводы он успел сделать, пока исполнял полномочия главы города, Алексей Лошкин отметил, что на предыдущей должности — председателя контрольно-счетной палаты региона, ему работалось гораздо спокойнее. «Выводы одни — работа очень ответственная, требует максимального самоотдачи и погружения. Тут нет вопросов, которые носят поверхностный характер, потому что за каждым вопросом интерес жителя, интерес человека»,— сказал избранный глава.

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