На двух подстанциях на востоке Ямала обновили противоаварийную автоматику

Филиал ПАО «Россети» «МЭС Урала» модернизировал подстанции 220 кВ «Арсенал» и 500 кВ «Тарко-Сале», расположенные на востоке Ямала-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе энергетической компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На востоке Ямала модернизировали две подстанции

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ На востоке Ямала модернизировали две подстанции

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, на подстанциях обновлена противоаварийная автоматика. В частности, на «Арсенале» энергетики установили новые устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) российского производства. «Современные микропроцессорные УПАСК мгновенно транслируют информацию о нештатных ситуациях, что позволяет минимизировать риски технологических нарушений»,— уточнили в «Россетях». В пресс-службе добавили, что на подстанции 500 кВ «Тарко-Сале» внедрили новое оборудование автоматики, которое предотвратит недопустимые перегрузки ЛЭП.

Модернизация подстанций обеспечила выдачу 60 МВт дополнительной мощности для развития нефтегазовых предприятий.

«МЭС Урала» работают на территории Уральского и Приволжского федеральных округов (УрФО и ПФО). Филиал обслуживает девять субъектов с населением около 18,5 млн человек, отвечает за работу более 31,8 тыс. км линий электропередачи и 178 подстанций.

Анастасия Таначева