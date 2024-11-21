Цыплят показали по осени

Компания «Ситно» открыла площадку племенного птицеводческого репродуктора первого порядка «Уральский» в Кизильском районе Челябинской области. Реализация проекта началась осенью 2023 года. На строительство первой площадки с четырьмя птичниками было направлено 496 млн руб., общий объем инвестиций составит 4,1 млрд руб. Проект реализуется при сотрудничестве с правительством Челябинской области. Регион занимает третье место в России по выпуску яиц и десятое — по производству мяса птицы. Эксперты говорят, что благодаря развитию собственной селекционной базы Южный Урал укрепит лидерские позиции в российском птицеводстве, а также поможет производителям из других регионов отказаться от импортной генетики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпуск продукции, произведенной за счет племрепродуктора, запланирован на конец 2026 года

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Выпуск продукции, произведенной за счет племрепродуктора, запланирован на конец 2026 года

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

На территории Кизильского муниципального района Челябинской области 21 ноября состоялось открытие племенного птицеводческого репродуктора первого порядка «Уральский» компании «Ситно». На предприятии начала работать первая площадка по воспроизводству кур мясных пород отечественного кросса «Смена 9». Там размещаются четыре птичника на 32,5 тыс. птицемест, на строительство и оборудование которых было направлено 496 млн руб. Благодаря реализации проекта создано 13 рабочих мест. Производственная мощность площадки — 625 тыс. племенных цыплят в год.

Строительство репродуктора «Уральский» для выведения отечественного кросса кур стартовало в 2023 году. Он включает в себя восемь производственных объектов, четыре площадки прародительского склада, еще два объекта для разведения ремонтного молодняка и инкубаторий.

Репродуктор при полной мощности сможет производить порядка 2,5 млн племенных цыплят в год. Общий объем инвестиций в строительство составляет около 4,1 млрд руб., а его завершение запланировано на 2026 год. Всего на репродукторе будет создано 160 рабочих мест.

Производственную площадку посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он назвал репродуктор «Ситно» стратегическим объектом региона. «Одной из самых серьезных проблем с точки зрения продовольственной безопасности нашей страны является генетика птицы. Сегодня она практически вся импортная. Репродуктор, который заработал в Кизильском районе Челябинской области, один из первых таких объектов в стране, производящий отечественный кросс кур. Яйцо, которое начнет здесь производиться, будет направляться сначала в птицефабрики нашего региона, а потом и всей страны»,— подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер напомнил о том, что два года назад в Южно-Уральском государственном аграрном университете появилась кафедра птицеводства, оснащенная современными лабораториями. Вуз будет готовить кадры для птицеводческой отрасли, а также проводить научную работу, связанную с повышением эффективности российского кросса кур.

«Мы семимильными шагами, в том числе благодаря подключению науки, идем к тому, чтобы как минимум достигнуть паритета (с импортными производителями), а на самом деле ставим задачу, чтобы эффективность была еще выше. Благодаря чему сможем добиться продовольственной безопасности»,— добавил губернатор.

Директор племенного птицеводческого репродуктора первого порядка «Уральский» Сергей Модель рассказал, что на предприятии планируется выращивать племенной ремонтный молодняк и содержать отечественный кросс кур, который на сегодняшний день в России в основном импортный. «Объем производства составит 2,5 млн суточных цыплят племенного молодняка при выходе на полную мощность. В России на сегодняшний день присутствует большинство импортных кроссов. Племенное птицеводство в нашей стране примерно с начала 2000-х годов медленно затухало. Однако в 2022 году был зарегистрирован новый быстрорастущий бройлерный мясной кросс птицы “Смена 9”. В репродукторе первого порядка мы как раз будем выращивать цыплят родительских стад для производства бройлеров нового кросса в дальнейшем»,— подчеркнул господин Модель.

Генеральный директор холдинга «Ситно» Павел Журавский также отметил, что реализация проекта племенного репродуктора первого порядка накладывает на компанию большой объем ответственности. «Под нашим вниманием находится отечественный кросс кур, который занимал на рынке малую долю. Большая ответственность — вывести его на конкурентные показатели. Наш опыт позволяет достичь результатов, которые ожидает отрасль птицеводства»,— заключил господин Журавский.

Проект племенного репродуктора первого порядка реализован в рамках сотрудничества, заключенного в июле 2023 года между агрохолдингом «Ситно» и правительством Челябинской области. Выпуск первой продукции, произведенной за счет племрепродуктора, запланирован на конец 2026 года.

Денежные средства в размере 3,6 млрд руб. на реализацию проекта компании «Ситно» предоставил банк «ВТБ», открыв для агрохолдинга две кредитных линии в феврале 2024 года сроком на десять лет. Кроме того, льготный заем выдан в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ по программе кредитования предприятий АПК. Она позволяет агрокомпаниям получать кредит по ставке не более 5% годовых. Банки, участвующие в указанной программе, получают от государства компенсацию недополученной прибыли.

Управляющий партнер консалтинговой компании IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что созданный кросс может оказаться востребованным в сравнении с импортным на внутреннем и внешнем рынках. По ее словам, это станет «отличным стимулом для развития всей отрасли».

«Учитывая сложности трансграничных расчетов с поставщиками и экспортерами, зависимость от импортной генетики создает существенные риски потери источника племенной птицы. Чтобы масштабы такой зависимости были понятны, скажу, что до 98% всего племенного материала в этой сфере приходится именно на импорт. И если мы исходим из того, что в нашей стране более 50% в общем объеме производства мяса приходится именно на птицу, то, мягко говоря, создание собственных селекционных мощностей выглядит вполне разумным»,— резюмирует эксперт.

Председатель совета директоров компании «Ситно» Павел Журавский ранее сообщал о том, что новый племрепродуктор позволит «удовлетворить потребности производителей мяса птицы по всей территории Уральского и Приволжского федеральных округов».

Агрохолдинг «Ситно» является одним из крупнейших производителей продуктов питания в Уральском федеральном округе. Компания производит муку и хлебопродукты, кондитерские и макаронные изделия, молочную и мясную продукцию, полуфабрикаты. В Челябинской области агрохолдинг владеет Магнитогорским и Нагайбакскими птицеводческими комплексами. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятий в 2023 году составила более 4,5 млрд и 5,7 млрд руб. соответственно. Кроме того, в группу компаний «Ситно» также входит ООО «Уральская молочная компания» (Агаповский район) с выручкой в 232 млн руб. за прошлый год и Магнитогорский комбинат хлебопродуктов с показателем в 5 млрд руб. Руководителем и бенефициаром птицеводческих комплексов является Павел Журавский. «Магнитогорским комбинатом хлебопродуктов» управляет Денис Тамбовцев, «Уральской молочной компанией» — Максим Журавский.

Ольга Воробьева