В Екатеринбурге Ельцин-центр представил новогоднюю программу «Больше света»

Ельцин-центр в Екатеринбурге представил новогоднюю программу «Больше света». Так, в декабре и начале января театральная платформа «В центре» покажет детский спектакль «Про китенка и котенка», проведет новогоднее скоморох-шоу и елку для взрослых с постановкой «Стыдно быть несчастливым». Полная новогодняя программа опубликована на сайте Ельцин-центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«2025 год мы решили встретить словами ­– "Больше света". И это будет главным новогодним пожеланием от команды Ельцин-центра. Мы постарались придумать такую программу и такой декор Ельцин-центра, чтобы они отвечали этому пожеланию»,— рассказали в центре.

В предновогоднюю неделю и в праздничные дни в кинозале покажут фильмы Хаяо Миядзаки на японском языке с русскими субтитрами. С 5 по 7 января там пройдет программа «Свет. Камера», на которой зрители увидят и смогут обсудить фильмы «Овсянки» Алексея Федорченко, «Джейн Б. глазами Аньес В.» Аньеса Варда и «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии.

С 3 по 7 января художницы из Екатеринбурга научат посетителей работать с разными материалами и создавать из них арт-объекты. Мастер-кассы проведут Рита Хаак, Софья Содерберг, Катя Червонных, Ксения Маркелова и Настя Франц.

Виталий Красиков