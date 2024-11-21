Медведев потребовал решить проблемы с выплатами участникам СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил важность своевременных выплат и помощи участникам спецоперации. В то же время он призвал «по-честному» относиться к существующим проблемам и заявил, что их можно решить, имея государственные и партийные полномочия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развиваются события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо, все выплаты получили и так далее. Надо по-честному относиться и к людям, и к проблемам, которые существуют»,— подчеркнул господин Медведев на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии «Единая Россия», его слова опубликованы в Telegram-канале партии.

Помимо денежного довольствия и ежемесячных пособий участники спецоперации также могут получить единовременные выплаты. В частности, компенсация положена военнослужащим, получившим ранения в ходе СВО: с февраля 2022 года бойцы получали 3 млн руб. вне зависимости от тяжести полученных ранений. 14 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях сумм единовременных выплат для участников СВО, получивших ранения.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».