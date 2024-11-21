23-летний водитель иномарки погиб на Новомосковском тракте в ДТП с большегрузом

В Екатеринбурге на Новомосковском тракте произошло смертельное ДТП с большегрузом. Как рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга, по предварительной информации, водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в «Камаз» с полуприцепом «Тонар». 23-летний водитель Daewoo Nexia скончался до приезда скорой помощи.

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Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомашины Daewoo Nexia житель Первоуральска, имеет стаж вождения транспортными средствами 5 лет. Грузовой автомашиной «Камаз» управлял – 44 летний мужчина, житель г. Киреевск Тульской области, со стажем вождения 26 лет. «Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что остановился отдохнуть на парковке, через некоторое время почувствовал удар в заднюю часть автомашины»,– сообщили в ГИБДД.

Валерия Шестопалова