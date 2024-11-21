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Уралнедра выставила на аукцион два месторождения золота в Свердловской области

Департамент по недропользованию по УрФО (Уралнедра) 28 декабря проведет аукционы на право разведки и добычи золота из россыпных месторождений на участке недр «Скопинская р.» и «Ашка р., прав. пр. р. Межевая Утка». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по недропользованию.

Два месторождения золота в Свердловской области выставлены на торги

Два месторождения золота в Свердловской области выставлены на торги

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Два месторождения золота в Свердловской области выставлены на торги

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Участок «Скопинская р.» находится на территории Невьянского г.о. Согласно материалам Роснедра, балансовые запасы золота категории С1 составляют, по данным на 1 января 2024 года, 394 кг, горной массы — 3,039 млн куб. м, забалансовые — 56 кг золота и 1,027 млн куб. м горной массы. Площадь участка — 8,45 кв. км.

Участок «Ашка р., прав. пр. р. Межевая Утка» располагается в 30 км от Нижнего Тагила. Балансовые запасы золота по категории C1 — 262 кг, горной массы — 2,313 млн куб. м и столько же по категориям А+В+С1. Забалансовые запасы — 128 кг золота и 1,82 млн куб. м горной массы. Площадь участка — 1,874 кв. км.

Стартовый размер платежа за пользование недрами участка «Скопинская р.» составляет 16,34 млн руб., «Ашка р., прав. пр. р. Межевая Утка» — 12,89 млн руб. Прием заявок на участие в аукционах проводится до 29 ноября.

Ранее Уралнедра выставила на аукцион пять нефтяных месторождений в ХМАО: Похорское-1, Западно-Болчаринское, Западно-Яганокуртское, Нежданное и Юильское-1. Общая сумма начальных ставок на аукционе составила 960 млн руб.

Анастасия Таначева

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