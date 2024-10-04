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Уралнедра выставили на аукцион пять нефтяных месторождений в ХМАО

Департамент по недропользованию по УрФО (Уралнедра) выставил на аукцион пять нефтяных месторождений в ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра): Похорское-1, Западно-Болчаринское, Западно-Яганокуртское, Нежданное и Юильское-1. Общая сумма начальных ставок на аукционе составляет 960 млн руб, следует из данных на сайте Роснедр.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Наиболее дорогим месторождением является Западно-Яганокуртское. Оно находится около Нягани (Октябрьский район) и имеет площадь 348 кв. м. Его начальная цена за 25 лет пользования составляет 849 млн руб. По предварительным данным, в месторождении содержится 8 млн тонн нефти (категории D).

Начальная цена Нежданного месторождения — 55 млн руб, Западно-Болчаринского — 43 млн руб, Юильского-1 — 5,7 млн руб, Похорского-1 — 5,5 млн руб. Срок подачи заявок на аукцион окончится 18 октября.

Виталий Красиков

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