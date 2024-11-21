Синоптик «Фобоса» спрогнозировал пятибалльный шторм в Москве

В Москве сегодня, 21 ноября, прогнозируется пятибалльный шторм, местами скорость ветра будет достигать 25 км/ч, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, пик штормового ветра ожидается с 17:00 до 22:00.

Синоптик рассказал, что на фоне роста атмосферного давления «в Москве и окрестностях» в первой половине дня порывы ветра буду достигать 15–18 м/с. «С каждым часом штормовой ветер будет только усиливаться и вечером достигнет 17–22 м/с, а местами 25 м/с»,— сообщил он «РИА Новости».

Господин Тишковец предупредил, что шторм может привести к падению деревьев, слабозакрепленных конструкций, повреждению крыш и обрыву линий электропередачи. Завтра, 22 ноября, прогнозируется спад ветра до 10–15 м/с.

В Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, желтый — из-за снега и возможного обледенения. По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня, 21 ноября, в столице будет 9–11°C (в Подмосковье — 6–11°C), облачно, местами сильный дождь и мокрый снег. 22 ноября температура в Москве опустится до 0–2°C (по области прогнозируется –2...+3°C), местами ожидаются небольшие осадки, по области преимущественно в виде снега, и гололедица.