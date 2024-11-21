РНПК выходит на зарубежные рынки

«Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК, «дочка» Центробанка) заявила о готовности предоставлять перестраховочную емкость компаниям из СНГ в размере 5 млрд руб. по одному риску. РНПК также предложила партнерам из дружественных стран дальнего зарубежья перестраховочную емкость в размере $7 млн по одному риску.

Компания называет ключевыми для себя странами Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Индию, Китай, Турцию, страны Ближнего и Среднего Востока. «РНПК чутко реагирует на запросы бизнеса, готова предлагать свои емкости имеющимся и потенциальным партнерам и рассматривает возможность увеличения своего риск-аппетита на зарубежных рынках присутствия»,— говорится в пресс-релизе, который поступил в «Ъ».

В перспективе РНПК намерена выйти на рынки Вьетнама, Сербии, Египта, Малайзии и других стран, сообщил начальник управления развития международного бизнеса Александр Котенко.

РНПК является крупнейшим участником сегмента перестрахования. По данным ЦБ, по итогам 2023 года на компанию пришлось 72% из 123,6 млрд руб. премий, переданных в перестрахование.

Подробнее о деятельности компании — в материале «Ъ» «Промпроизводство рисков».