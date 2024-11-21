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«Интерсвязь» и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве в Челябинске

Компании «Интерсвязь» и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве на конференции «Сокол» в Челябинске. Документ подписали вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома» Ирина Лебедева и председатель совета директоров телекоммуникационной компании Леонид Вахрамеев, сообщает пресс-служба «Интерсвязи».

В рамках соглашения умные домофоны «Сокол +», производимые компанией «Интерсвязь», будут интегрированы в мобильную платформу «Ростелеком. Ключ», что позволит расширить территорию распространения продукции. Стороны планируют совместно развивать сферу домофонии, используя существующую инфраструктуру.

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