«МегаФон»: активнее всего на Урале умными гаджетами для дома пользуются мужчины

За последние три года количество устройств умного дома, подключенных к сети «МегаФона», увеличилось более чем в два раза. За десять месяцев текущего года динамика подключений выросла на 23%. В ТОП-5 регионов по использованию интеллектуальных гаджетов вошла Свердловская область, опередив Ростовскую и Самарскую области, а также Хабаровский край, ХМАО и Башкирию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дина Павленко, «МегаФон» Фото: Дина Павленко, «МегаФон»

Более половины от всего числа владельцев умных домов на Урале — люди в возрасте 35-44 лет. Причем свыше 60% абонентов — мужчины. В сегменте умных домов наблюдается тенденция объединения устройств вокруг одного головного, которое позволяет управлять всем домом и соединять между собой устройства для обмена данными. Чаще всего таким хабом становится смартфон, который может в одном приложении подключить умную технику разных производителей, передающую данные по разным каналам. Еще одним популярным устройством, вокруг которого концентрируются другие устройства, стали умные колонки. По данным объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, доля их продаж от общего числа гаджетов для умного дома составляет 84%. Среди других категорий устройств лидируют товары для комфорта и безопасности: розетки, лампочки, видеокамеры и различные датчики. Бытовая техника занимает третью строчку в рейтинге продаж.

Вместе с увеличением доли подключений умных гаджетов к сети оператора растет как суммарный объем трафика (+126% за последние два года), так и индивидуальный, потребляемый одним устройством. Если годом ранее одна умная сим-карта расходовала в среднем 5 Гбайт, с января по октябрь 2024 года этот показатель уже достиг 8 Гбайт. Такая динамика объясняется ростом спроса на умные камеры и системы безопасности, которые передают больший объем данных.

Половина от всего количества распределяемого трафика приходится на устройства, которые потребляют в месяц до 1 Мбайт. Чаще всего они работают по принципу получения входящего запроса (вызова или СМС), а не мобильного интернета. К ним относятся различные системы контроля доступа: шлагбаумы и электронные замки. Еще 38% умных устройств потребляют до 50 Мбайт, свыше этого потребляет менее 12% техники.

«Спрос на устройства умного дома будет расти, как и потребность в обеспечении стабильной и бесперебойной связи для них, — прогнозирует директор департамента по продуктам B2C Андрей Егоров. — "МегаФон" предлагает клиентам несколько решений для выгодного подключения устройств к сети. Во-первых, специализированные тарифные планы с фиксированной платой. Минимальный тариф для устройств с небольшим потреблением предполагает 2 Гбайт, 100 минут и 100 СМС в месяц за 150 рублей. Во-вторых, сделать умное устройство не только частью дома, но и частью МегаСемьи, чтобы расходовать трафик из пакета организатора».

Megafon.ru