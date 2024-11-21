Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» отметила четвертый день рождения

Ведущей фармацевтической компании «Биннофарм Групп» исполнилось четыре года. Сегодня «Биннофарм Групп», один из драйверов российского фармацевтического рынка, опережает темпы роста всего фармрынка, а также успешно реализует стратегию экспансии за рубеж, выстраивая большой международный бизнес.



За четыре года «Биннофарм Групп» объединила под единым управлением несколько крупнейших производственных площадок страны общей площадью более 700 тыс. кв. м – завод «Синтез» в г. Кургане, «АЛИУМ» в поселке Оболенск Московской области, «Биоком» в г. Ставрополе и биофармацевтический комплекс «Биннофарм» в г. Зеленограде. Ежегодно компания инвестирует в модернизацию и развитие производства более 2 млрд рублей, совершенствует систему качества и создает новые рабочие места. На сегодня в «Биннофарм Групп» трудится более 4 000 сотрудников.

Портфель «Биннофарм Групп» – это 480 регистрационных удостоверений на рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты более чем 130 фармакологических групп. Более 100 препаратов включены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Компания является одним из лидеров среди отечественных производителей антибактериальных препаратов и крупнейшим экспортером российских препаратов в страны СНГ. Лекарственные препараты «Биннофарм Групп» доступны в 14 странах, а представительства открыты в 8 странах, в том числе в Китае.

В 2023 году «Биннофарм Групп» запустила один из самых современных R&D-центров в России, включающий научно-исследовательские центры фармацевтической разработки препаратов химического синтеза и биотехнологических препаратов, а также опытно-промышленные площадки. Мощности R&D-центра позволяют выводить на рынок более 30 новых препаратов в год.

Анна Ермолаева, генеральный директор «АЛЬФА РЕСЕРЧ И МАРКЕТИНГ»:

«Высокая динамика роста «Биннофарм Групп» – показатель для всего рынка, говорящий о том, что отечественная фармацевтика продолжает развиваться. Компания прочно закрепилась на 6-ой строчке в ТОП-10 фармацевтических корпораций (на розничном коммерческом рынке ЛС и БАД в стоимостном выражении, sell out, YTD'9 2024) и входит в первую тройку отечественных производителей на фармрынке. Это значительные достижение за столь короткий срок с момента создания «Биннофарм Групп».

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