В Стерлитамаке смерть работника УК признана связанной с производством

Верховный суд Башкирии поддержал решение республиканской Гострудинспекции признать связанной с производством смерть 53-летнего слесаря-ремонтника ООО «Управляющая компания «Рост» из Стерлитамака. Это позволит семье работника с несовершеннолетним ребенком получить страховую выплату в 2 млн руб., сообщила пресс-служба ведомства.

26 декабря 2023 года слесарь-ремонтник внезапно почувствовал себя плохо и упал. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть. Судмедэкспертиза показала, что сотрудник скончался на рабочем месте из-за хронической ишемической болезни сердца.

Расследование установило, что в апреле 2023 года пострадавший проходил периодический медосмотр в ООО «Санаторий-профилакторий «Березка» и был направлен на консультацию к кардиологу по месту жительства. Врач поставил диагноз и дал направление на коронароангиографию, выявившую дополнительные проблемы, было назначено лечение.

Несмотря на отсутствие окончательного заключения о профпригодности от врача-кардиолога, врачебная комиссия санатория «Березка» не выявила медицинских противопоказаний к работе, выдав в мае, когда работник еще проходил обследование, заключение, что привело впоследствии к его смерти на рабочем месте, установил суд.

Майя Иванова