Компенсацию на путевки в детские лагеря дадут только нуждающимся
В 2025 году в Ярославской области компенсацию части расходов на приобретение путевки в загородные лагеря для детей в размере 2 тыс. руб. получат только нуждающиеся. Ранее ее могли получить все семьи. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве регионе.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
В правительстве области отмечают, что компенсация будет выплачиваться лишь в том случае, если «средний ежемесячный совокупный доход семьи заявителя, приходящийся на каждого члена семьи, не превышает установленную правительством Ярославской области величину». При этом областное правительство еще не утвердило эту величину.