Компенсацию на путевки в детские лагеря дадут только нуждающимся

В 2025 году в Ярославской области компенсацию части расходов на приобретение путевки в загородные лагеря для детей в размере 2 тыс. руб. получат только нуждающиеся. Ранее ее могли получить все семьи. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В правительстве области отмечают, что компенсация будет выплачиваться лишь в том случае, если «средний ежемесячный совокупный доход семьи заявителя, приходящийся на каждого члена семьи, не превышает установленную правительством Ярославской области величину». При этом областное правительство еще не утвердило эту величину.

Алла Чижова