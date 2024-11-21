Мэрия Челябинска выделила 279 млн рублей на покупку девяти автобусов-гармошек

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска объявил аукцион на приобретение новых автобусов особо большого класса. Начальная цена контракта составляет 279 млн руб. Информация о торгах размещена на портале госзакупок.

Администрация намерена приобрести девять автобусов-гармошек на газовых двигателях. Согласно техническому заданию, машины должны вмещать не менее 180 пассажиров, не менее 35 мест будут сидячими. Срок поставки транспорта — до 20 декабря 2024 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 ноября. Поставщика планируется определит 2 декабря.

Сегодня автобусы особо большого класса в Челябинске работают на двух маршрутах — №64 и №4. Ранее представители министерства дорожного хозяйства и транспорта региона обещали увеличить количество машин на 64-м маршруте из-за жалоб горожан на невозможность влезть в автобусы в часы-пик.