В горах Сочи высота снежного покрова достигла почти 70 см

Снегопады в горах Сочи продолжаются. Высота снежного покрова местами приблизилась к 70 см, рассказали в официальном Telegram-канале курорта «Роза Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Розы Хутор» Фото: пресс-служба «Розы Хутор»

На высоте 2,3 тыс. м – Роза Пик – высота снежного покрова составила 68 см. Уровень снега вырос на 10 см за три дня. Температура воздуха составляет около 0 градусов.

На высоте 1,6 тыс. м над уровнем моря также образовался снежный покров – до 11 см. Температура воздуха – до +6 градусов.

Ранее курорт «Роза Хутор» анонсировал дату открытия зимнего сезона. Планируется, что он стартует 9 декабря, а первые спуски по трассам ожидаются спустя 11 дней. Точные даты будут зависеть от погодных условий. На курорте также рассказали, что в летнем сезоне, который длился с 28 апреля по 4 ноября, приняли более 1 млн гостей.

Вячеслав Рыжков