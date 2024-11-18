Горнолыжный курорт Сочи назвал дату открытия зимнего сезона

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» откроет новый зимний сезон 9 декабря, а первые спуски по трассам ожидаются спустя 11 дней. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Старт зимнего сезона 2024/2025 запланировали на 9 декабря. Открытие горнолыжных трасс для катания предварительно намечено на 20 декабря, однако точные даты будут зависеть от погодных условий. В завершившемся летнем сезоне, который длился с 28 апреля по 4 ноября, курорт принял более миллиона гостей.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте «Роза Хутор» высота сугробов достигла 60 см. В конце прошлой недели температура воздуха утром опустилась до -7 градусов.

Мария Удовик