Стоимость реконструкции трассы М-7 в обход Чебоксар увеличилась до 19 млрд рублей

Расходы на реконструкцию участка трассы М-7 «Волга» в обход Чебоксар выросли с 15 до 19 млрд руб. Участок дороги с 643-го по 659-й км планируется расширить до четырех полос и построить несколько развязок. Об этом ТАСС сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

По словам господина Николаева, стоимость проекта в 2022 году оценивалась в 15 млрд руб., но с учетом текущих условий расходы увеличились до 19 млрд. Реконструкция трассы обеспечит непрерывное движение в обход Чебоксар, что позволит снять заторы и улучшить транспортное сообщение.

В Минтрансе Чувашии уточнили, что через данный участок ежедневно проезжают до 43 тыс. автомобилей, что превышает его пропускную способность. Проект предусматривает расширение дороги до четырех полос, реорганизацию примыкания Алатырского шоссе с созданием одноуровневой развязки и строительство четырех двухуровневых развязок.

Господин Николаев подчеркнул, что трасса имеет стратегическое значение для транзитного движения и связи с близлежащими населенными пунктами. По его словам, этот участок стал своеобразной «горловиной», которая затрудняет движение и сдерживает развитие Чебоксарской агломерации. Президент России поддержал обращение на февральском совещании, и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин взял этот проект в работу.

Проектная документация получила положительное заключение.

На участке трассы с 637-го по 643-й км, введенном в эксплуатацию в 2022 году, уже расширили дорогу до четырех полос и построили двухуровневую развязку. По данным ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», пропускная способность этого отрезка увеличилась до 50 тыс. автомобилей в сутки.

Ранее сообщалось, что в Татарстане строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7 выполнено на 80%.

Анар Зейналов