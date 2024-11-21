Минтранс Башкирии признан виновным в нарушении закона о конкуренции

Управление ФАС по Башкирии усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях республиканского минтранса. Они выразились в заключении контракта на перемещение на штрафстоянку, хранение и возврат транспортных средств в Бижбулякском районе. Как следует из решения контролирующего ведомства, договор был подписан в июле 2016 года с предпринимателем, имя которого не указано.

Утвержденный правительством Башкирии порядок отбора организаций, занимающихся эвакуацией автомобилей на штрафстоянку, обязывал участников конкурса предоставить документы на право собственности или аренды штрафстоянки. При этом стоянка должна была располагаться на предназначенном для нее участке. Предприниматель же предоставил договор аренды земель с разрешенным использованием "для иных целей" (рынок). Вопреки условиям конкурса контракт с ним был заключен на пять лет.

Кроме этого, в 2020 году предприниматель известил министерство об изменении адреса штрафстоянки, расторгнув договор аренды и заключив новый — на участок с разрешенным использованием "для обслуживания производственной базы". Оснований заниматься перемещением транспорта у него не было. Госкомитет по транспорту (предшественник минтранса) вновь не придал значения этому факту и заключил дополнительное соглашение с измененным адресом стоянки, а в 2021 году согласился продлить контракт без правовых оснований к этому.

По итогам рассмотрения дела минтранс признан виновным в нарушении закона о конкуренции. Ему предписано урегулировать ситуацию с предпринимателем, разъяснить конкурсной комиссии правила рассмотрения заявок на участие в конкурсе и обязать ответственных лиц соблюдать требования порядка отбора организаций на перемещение автомобилей на штрафстоянки.

Наталья Балыкова