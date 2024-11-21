МЧС предупредило о мокром снеге в Ярославской области

В Ярославской области с 18 часов 21 ноября и до 6 часов 22 ноября прогнозируется сильный ветер с порывами до 20-25 м/с и дождь, переходящий в мокрый снег. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

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Наступление неблагоприятной погоды объясняют прохождением холодного атмосферного фронта с волнами. В регионе на дорогах ожидается гололедица. Возможны обрывы линий связи, нарушения в работе транспорта и коммунальных систем и увеличение случаев травматизма среди населения.

Министерство региональной безопасности призывает жителей региона быть внимательными и осторожными и напоминает, что в такую погоду нахождение вблизи деревьев и шатких конструкций опасно.

Алла Чижова