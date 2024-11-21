Ярославский минстрой объяснил неготовность проекта модульной поликлиники

Разработка полного пакета проектной документации для строительства модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле не требуется. Об этом сообщили в областном министерстве строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Ранее областная прокуратура по итогам проверки сообщила, что проект здания поликлиники еще не готов. По мнению ведомства, это может привести к срыву срока исполнения контракта. В минстрое пояснили, что по объекту разработано техническое задание.

«В связи с тем, что здание поликлиники не относится к объектам капитального строительства, разработка полного пакета проектной документации не предусмотрена, модуль является типовой заводской конструкцией. В настоящее время завод-поставщик изготавливает металлоконструкции для устройства модулей объекта»,— говорится в сообщении профильного министерства.

В минстрое также добавили, что подготовительные работы в рамках контракта завершат до конца ноября, а срок исполнения всех работ — 15 декабря 2024 года.

Алла Чижова